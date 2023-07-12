北科大資財營學生因白飯不夠槓上熱炒店，引爆連日輿論熱議，熱炒店今（12）日宣布16號起將無限期停業，爭議發展至今，律師王至德認為這是一場「沒有贏家的白飯之亂」，認為老闆宣布關店「這一步棋下得好」，也提醒學生經過此事能學習到4件事情。

「其實白飯之亂一開始不過是一件認知上有落差的事件」，王至德在臉書發文表示，今天餐廳老闆暫停營業的消息一出，自己第一個反應是「學生慘了」，因為輿論很可能變成「惡霸學生吃完兩桶飯還刷負評逼老闆關店」，學生肯定沒料到會走到這個地步，也不得不說餐廳老闆這一步棋下得好。

王至德指出，無限期暫停營業，也沒說要不要復開，也沒說什麼時候復開，反正店要關了，輿論炮火肯定不會再燒到他這裡來，多半就轉向學生的身上，不管學生說什麼，多半會招致輿論批評，學生最好的應對方式是就從此閉嘴不再說話，靜待風波平息。

王至德認為，學生有些不成熟的作為值得批評，也需要改進，但是畢竟他們就是沒出過社會的學生，面對他們覺得不公義的事情，也還沒學會如何用適當的方式去爭取，用了不適當的方式來引發關注，只是餐廳無限期暫停營業導致炮火開始轉向學生，恐怕都不是一開始刷一星負評的同學所期望或是預料到的，也希望學生從此經驗能學習到4件事情：

一、上網刷負評、討拍都不會是你在現實世界裡可以用來爭取想要得到的東西的手段。

二、人與人之間的認知本來就是會有落差，人生的重點不是在認知有沒有落差(因為有落差才是正常的)，而是在有落差的時候該如何處理。

三、網路評論適當就好，評論的目的是讓其他人有一個客觀的評價可以參考，而不是讓你拿來當作報復的手段。

四、免費供應不代表是可以用到爽、吃到飽，下次找標榜吃到飽的店比較好。