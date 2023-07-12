大都會一壘手阿隆索。（美聯社）

Austin Riley and Pete Alonso combine for the smooth double play. 🤝 pic.twitter.com/7twY4gFrBd — MLB (@MLB) July 12, 2023

國聯明星隊贏得久違的大聯盟明星賽勝利，平日勢同水火的勇士與大都會球迷可能也要一同為這次的精采守備喝采：勇士三壘手萊利（Austin Riley）與大都會一壘手阿隆索合力完成的5-3雙殺！

第8局國聯領先1分，美聯有追平分在壘上，運動家若克（Brent Rooker）打了三壘方向平飛球，萊利當場接進手套，跪地直傳一壘手阿隆索，阿隆索踩壘包以跪姿反手接球，跑者梅利菲德（Whit Merrifield）反應不及遭到封殺，漂亮的守備澆熄了美聯反撲氣勢。

阿隆索平時是以重砲手出名的，他賽後也滿意地說：「我對自己的所有能力都很自豪，跑壘、守備、打擊，那球真的很棒，萊利的play太精彩了，我很高興我能接住。」由於投手千賀滉大沒有上陣，阿隆索是大都會唯一的代表球員，他還是全壘打大賽的第2種子，可惜首輪就敗給水手球星J-Rod（Julio Rodriguez）。

J-Rod首輪敲出破紀錄的41轟，尋求第3冠的阿隆索一下子洩氣了，打了21轟就交差，他向J-Rod致意時也只說了一個字「Wow」，賽後他對媒體稱讚J-Rod出類拔萃，畢竟全壘打大賽從沒有人在首輪打出這麼多轟。阿隆索在例行賽累積26轟，與道奇貝茲（Mookie Betts）並列國聯第2，落後29轟的勇士歐森（Matt Olson）。