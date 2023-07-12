民進黨黨主席兼總統參選人賴清德日前喊出，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成，引發討論。前駐紐西蘭代表介文汲12日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，陳水扁當總統時，美國人認為他有意把美國拖進兩岸衝突，小布希公開說，別人想要我們去為你流血，那是不可能的事，還爆粗口罵陳水扁。美國將領都說，台灣人不展現自我防衛的決心，為什麼要期盼美國人為他賣命？全世界哪有這樣搞獨立的？

介文汲表示，賴清德台獨的標準就是有沒有走進白宮？只要走進白宮的話，他的台獨就算完成了？雖然這個台獨的名字還叫中華民國，就是中華民國的名字還存在，可是他進入了白宮，他的台獨大業就完成了！這就是他的邏輯。

美方要求台灣人展現自我防衛決心，但台獨派仍一心一意只想依賴美國保護，鴕鳥心態受到批評。（圖／美聯社）

「當初建立台灣國的目標，就我對台獨的了解，說這可以給台灣帶來永遠的和平、幸福、安康。」介文汲質疑，為什麼現在這些都沒有了？你現在所有的奮鬥就是為了要走進白宮？進白宮有什麼？搞不好連一杯水都沒得喝，台灣人吃了多少萊豬？如果是因為戰爭之後，你進了白宮，台灣死了多少人？

介文汲提到，以前陳水扁當總統的時候，美國人認為他有意要造成兩岸衝突，把美國拖進來。後來小布希公開講說，我美國人要不要流血，這是我美國總統決定，別人想要我們去為你流血，那是不可能的事，接著就爆粗口罵陳水扁。

「他以為他這些話，美國不清楚啊？」介文汲直言，美國意思就是說：你搞台獨要靠我？你自己幹嘛？美國將領都說了，台灣人不展現自我防衛的決心，為什麼要期盼美國人為他賣命？今天你要搞台獨，搞了半天，是要美國跟中南海決定？開玩笑！要搞台獨你是要靠自己，拋頭顱灑熱血都不敢，還搞什麼台獨？全世界古今中外這樣子可以搞獨立，建立一個國家的，零！

「要不然就是擺明做人家傀儡嘛，做兒皇帝，你都讓人家黃袍加身？」介文汲強調，你要真正靠自己建立一個國家，那你就要拋頭顱、灑熱血！