吳音寧掛出與副總統賴清德合體的選舉看板，有支持者說她的造型神似總統蔡英文。（吳音寧競選團隊提供／孫英哲彰化傳真）

國民黨彰化縣第二選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）立委提名作業今天截止登記，牙醫診所院長楊曜聰及彰師大校友會祕書長葉論昶等兩人完成登記後，雖經國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳居中協調，但楊、葉二人都堅持參選，最後再經協調，縣黨部決定於7／15、16、17三日進行全民調作業，決定提名人選。

今天剛好是國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳的生日，楊曜聰與葉論昶雖都堅持參選，但縣黨部表示，協調過程氣氛融洽且順利，且楊與葉還同場唱生日快樂歌祝福謝衣鳳，期待全民調作業完成，確定提名人選後，黨內同志團結取得勝選。

國民黨彰化縣第一、第三及第四立委選區早已提名完畢，分別為第一選區阮厚爵、第三選區謝衣鳯（現任）、第四選區鄭俊雄，唯獨彰化縣最大票倉的第二選區人選遲未定，今天雖完成提名的初選登記作業，但結果也頗出人意料，先前都表態要登記的彰化市前市長溫國銘長子溫宗諭及前彰化縣議員黃玉芬都未登記。

溫宗諭說，他雖決定不參加此次國民黨彰化縣第二選區立委黨內初選， 但很感謝大家這段期間的支持與鼓勵，更給他許多對於改變彰化的願景與期待，這也是他努力的目標；至於是否脫黨參選？溫宗諭未講明，僅強調還在思考中，不排除任何可能。黃玉芬則表態，她支持楊曜聰代表國民黨參選。

民進黨彰化縣立委選戰人選都已確定是女將出擊，分別為第一選區陳秀寶（現任）、第二選區黃秀芳（現任）、第三選區吳音寧及第四選區陳素月（現任），上述4名女將都已陸續掛出與副總統賴清德合體同框的大型競選看板，展現團結氣勢。