北大西洋公約組織（NATO）高峰會11、12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnus）展開，有別於嚴肅的政經和軍事議題，11日（二）晚宴上各國第一夫人亮相，展現出耀眼的魅力。45歲的烏克蘭第一夫人歐琳娜（Olena Zelenska）一身藍色衣裝十分優雅，而笑容可掬又活潑的她更成為眾所矚目的焦點，期間，歐琳娜與身著一襲潔白衣裝法國第一夫人布麗姬（Brigitte Trogneux）十分熱絡，即使已經70歲依舊散發出迷人的魅力，兩個人似乎很聊得來。

歐琳娜與身著一襲潔白衣裝法國第一夫人布麗姬（Brigitte Trogneux）十分熱絡。（陸透社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）攜妻子歐琳娜出席晚宴，他突破平日堅定抗俄的剛強形象，展現出寵妻的一面。歐琳娜身穿一襲藍色禮服出現，她笑容滿面、容光煥發，成為整個場景的焦點。此刻，澤連倫基滿臉幸福，夫妻同心給人一種親密溫馨的感覺。這一場面博得許多現場鎂光燈。

澤倫斯基攜妻子歐琳娜出席晚宴，一甩平時堅定抗俄的剛強形象，展現出夫妻同心的一面。（路透社）

澤倫斯基和他的夫人歐琳娜在晚宴上，也與法國總統馬克宏和法國總統夫人布麗姬一起互動，十分熱絡，可惜馬克宏似乎心事重重，置身事外。陽光活潑的歐琳娜，為了這一場嚴肅而且沈重的會議增添了許多色彩。