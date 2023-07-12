BAE系統公司剛贏得了美國國防部3700萬美元的合約，設計一種簡化式的斜向飛彈發射器，這是為小型軍艦準備的，小軍艦的艦體高度不足，可能沒有安裝垂直發射系統的空間。

新阿特拉斯(New Altas)報導，許多軍艦迷都會同意，還是以前的軍艦比較好看，甲板上佈滿了巨砲、小砲、高射砲、魚雷管、火箭發射器和其他武器；但如今，為了降低雷達特徵(匿蹤化)，現在的軍艦單調很多，外型就像遊艇一樣平坦光滑，比較明顯的武器，大多只剩一個裝在方型殼裡的小艦砲，而多數的飛彈，都已藏到甲板下的垂直發射系統(VLS)。

美軍伯克級驅逐艦的MK41垂直發射系統，它的反應時間短，功能強大。但是設計複雜，重新裝填速度也慢。(圖/美國海軍)

垂直發射系統是一系列筆直向上的發射管組成。垂直向上的好處，是不需要瞄準目標，而是像火箭一樣垂直向上發射，飛彈自己就會轉方向朝目標奔去。

不過垂直發射器需要一個足夠深的船體來容納，而且還有排煙與耐高熱的問題，這對於小噸位軍艦是個難題。

為了克服這個問題，BAE 系統公司正在開發一種可安裝海麻雀防空飛彈(SeaSparrow)的簡便式發射器，計計劃稱為「下一代進化型海麻雀飛彈發射系統」(NGELS)，它看起來是個巨大的三角塊，容納著Mk25飛彈發射筒，可安裝RIM-162先進海麻雀飛彈（ESSM），這是一種高效率的攔截系統，主要任務是攔截來襲的超音速飛彈。

這種斜向發射裝置，對台灣則是非常熟悉。或許遇到技術困難，或是海軍指揮層不願意挖甲板改裝，目前海軍的各種軍艦都沒有垂直發射器，這使得中科院在多年前，就設計一種傾斜發射狀置，目前已應用在沱江級飛彈快艇、玉山號船塢運輸艦上。

玉山船塢運輸艦上的天劍2型防空飛彈，安裝在斜向發射台上，與NGELS的設計方向是相同的。(圖 www.mdc.idv.tw)

不過，相比於BAE的NGELS，中科院設計的傾斜發射器，明顯較為粗略，沒有盡力減低雷達反射面。