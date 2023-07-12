新北市板橋區私立幼兒園案，司法部分，新北地檢署今偵結，9名教師罪證不足均獲不起訴，對於民進黨批「難接受」、「信者恆信、不信者恆不信」，新北市政府表示深感遺憾，指民進黨過去這段時間，上從黨主席到基層黨工，集中火力以不實影射帶風向，正是撕裂社會互信的元兇，沒想到就連在科學與司法還原真相後，還企圖持續煽動輿論，集體成為「造謠者聯盟 」！

新北市府表示，市府與家長、幼童站在同一陣線，充分理解家長的心情，以孩子的健康為最大考量，相信科學驗證並尊重司法機關綜合相關事證認定結果。先前地檢署已公告36位幼童的毛髮檢測結果未檢出，今經新北公布偵查結果為不起訴處分，期待讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，親師互信合作，還給幼教界純淨的教學環境。

市府強調，教育局嚴守依法行政，已召開15次專案會議，經訪談52位家長及教師等相關人員內容，目前已完成行政調查及報告，教育局會併同檢視今日司法偵查事證，於明日上午召開記者會說明。

市府指出，從5月下旬起 ，新北市民進黨籍民意代表以及賴清德發言人就開始製造一連串帶風向的不實訊息，導致人心惶惶，媒體皆有相關報導紀錄，斑斑可考；甚至連賴清德副總統以「戒斷症狀」等言論，極盡影射之能事，公然帶風向，現在真相大白，不但未向社會大眾道歉，沒想到做賊的還好意思喊捉賊，造謠源頭反誣指侯友宜市長造謠，真是顛覆世人三觀！

市府表示，這起事件讓全民看清，是誰為了選舉徹底摧毀社會互信、製造對立？是誰說謊不眨眼，顛倒黑白？奉勸造謠者們回頭是岸，停止硬拗來文過飾非。