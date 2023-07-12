第2順位的富邦悍將最終指名次多的8人，首輪選擇北科附工畢業的重炮手王念好而非外界預期的林佳緯，總教練丘昌榮表示，當初只有在林子偉與王念好2人在做抉擇，「他（王念好）的打擊爆發力、各方面都是上乘，所以先選優異的打擊天分再來考慮守位。」

富邦去年戰績墊底，今年也在換血階段，最後選進8人，投、野手各半，首輪指名王念好，第2、3輪則都挑投手。丘總說：「跟我們討論的大約有7、80％符合，前5輪都有照設定去走。」

對於外界推測富邦首輪可能會挑走外野手林佳緯，丘昌榮坦言，一直以來首輪人選只有林子偉或王念好2擇1，「佳緯也是優秀，邱鑫也是U18好手，但首輪我們只有在林子偉跟王念好在做選擇。」

對於第2輪選進嘉義大學左投手陳聖文，丘總指出，左投的部分是當初選他第一原因，加上他曾奪下三振王，K功不錯，「3位投手教練評估他的投球流暢度也都很棒，所以在第2輪選他。」

至於8人中有沒有下半季及戰力，丘昌榮認為都還要等簽約、練習後再評估狀況，「如果幾次出賽後都是穩定、沒有其他狀況，不排除下半季他跟林旺熙都有機會可以使用。」

雖然只挑走8人，但富邦也有意願用自主培訓網羅落選的好手，丘總透露，目前捕手已有1、2位在接洽，野手也有1、2人，「內外野都有，選完後先看簽約狀況，交給球團安排。」

王念好也感謝富邦給予榜眼的肯定，「進到球隊後要更精進自己，為球隊做貢獻，目標在3年內拚上並站穩一軍。」