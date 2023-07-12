日本能源官員11日呼籲澳洲放棄新的碳排規定，指稱這些規定已威脅該國能源安全。澳洲新規定於7月1日生效，要求新的液化天然氣（LNG）設施營運首日便需達到碳中和要求。東京當局認為，這將令新的LNG出口接收站在澳洲難以營運，而澳洲供應的天然氣占日本需求的逾四成。