紐西蘭央行12日宣布官方現金利率維持於5.5％不變，此為14年來最高水平並符合市場預期，但該行警告貨幣緊縮可能得維持一段時間。紐西蘭央行自2021年10月以來已連續12次升息，此策略效果逐漸顯現，令該國今年首季經濟陷入衰退、通膨趨緩。