藝人黃豪平畢業於政治大學國際經營與貿易系，擁有政大商學院碩士的高學歷，卻決定勇闖演藝圈，他高中時曾參加《全民大悶鍋》的選秀賽，雖然慘輸陳漢典，也成為他踏入演藝圈的契機，後來成為脫口秀演員，一步一步穩紮穩打逐漸進入大眾視野；近日爆出他與八點檔女演員交往，所屬經紀公司也做出回應。

根據《鏡週刊》報導，黃豪平與劇場小甜心周宇柔因舞台劇相識，曖昧一年後黃豪平邀約她看表演、到家談心，之後兩人確立關係，雖沒有主動提起，但身邊人都知情。據《ETtoday星光雲》報導，周宇柔所屬經紀公司鳳凰藝能回應，「年輕人談戀愛很正常，謝謝大家的祝福！」有粉絲看到新聞後在黃豪平的貼文下方留言「事業愛情兩得意」，黃豪平則低調回應「感謝關心」，默認報導內容。

網友祝福黃豪平，他也做出回應。（圖／翻攝黃豪平facebook）

黃豪平今年推出新書《不只是喜劇演員：黃豪平的諧槓生存學》，他在書中大談自己成長的心路歷程，他透露其實小時候家人認為只要讀書，其他的嘗試都是不務正業，甚至因此與父親有過激烈衝突，起初他不敢讓家人知道他上節目表演，後來他接到《康熙來了》代班主持人邀請，需要男扮女裝扮演英文名師徐薇，由於節目名氣很大，他自知可能瞞不住反串表演的事，因此打電話給父親，沒想到父親一反常態全力支持，還開玩笑：「你扮起來可能比陳漢典扮還漂亮 」讓他當下大哭了半小時，從此才無後顧之憂投入演藝事業。