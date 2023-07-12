中共中央外辦主任王毅出席東協外長會議期間，中國、俄羅斯、印尼當地時間12日在雅加達舉行三方會晤，展現了三方對維護東協中心地位和東協方式的共識，將繼續就此保持溝通。

王毅表示，當今世界百年變局加速演進，世界經濟復甦乏力，地緣局勢緊張加劇，但求和平、促發展、謀合作的潮流不可阻擋，世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化仍是大勢所趨。各國迫切需要加強團結協作，踐行真正的多邊主義，共同應對風險挑戰，攜手構建人類命運共同體。

王毅指出，中國、俄羅斯和印尼同為新興市場代表和二十國集團重要成員，開展交流合作符合三國共同利益，有助於推動多邊主義進程，促進地區和平穩定。作為東協對話夥伴，中方支持以東協為中心的區域合作架構，支持東協各國牢牢把握東亞合作正確方向，加快建設東協共同體。

俄羅斯外長拉夫羅夫和印尼外長蕾特諾介紹了對當前國際和地區形勢的看法，認為此次會晤是三方對話交流的有益嘗試，展現了三方對維護東協中心地位和東協方式的共識，將繼續就此保持溝通。三方還就糧食、能源安全交換了看法，認為應完善全球治理，確保供應鏈暢通，保障開發中國家糧食能源安全。

王毅稍早在雅加達會見印尼外長蕾特諾時表示，今年是中印尼共建命運共同體開局之年，也是兩國建立全面戰略夥伴關係10周年，雙邊關係展現廣闊發展前景。習近平主席和佐科總統建立了高度互信和友誼，為雙邊關係發展提供戰略指引。中方願同印尼籌備好下階段高層往來，推進高品質共建「一帶一路」，培育綠色發展、數字經濟、糧食安全、減貧扶貧等更多合作新亮點。