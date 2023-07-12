各地演唱會隨著疫情趨緩，開始接連舉辦，然而黃牛猖獗之問題一直未有良好的解決方式。其中，知名歌手林俊傑近期將在大陸廣州舉辦演唱會，讓不少粉絲摩拳擦掌準備搶票動作，而官方也為預防黃牛問題，祭出答題手段應對。豈料，陸網也傳出黃牛為了破解問題，招募大學生「背題庫」闖關。

台灣官方為因應黃牛猖獗問題，過往通過《文化創意發展法》，其中更是祭出重罰條款希望藉此杜絕黃牛現象。然而，大陸目前似未有相關法令規範，且因人口數量眾多，導致粉絲基數龐大，見到偶像的機會不易，使粉絲們為了見到偶像不惜花費重金也要拿到入場門票，種種因素相加，讓黃牛猖獗的問題，成為大陸粉絲一睹偶像風采的障礙之一。

其中，歌手林俊傑近期將在大陸廣州舉辦演唱會，而官方會遏止黃牛問題，設定須完成5道題目的作答，且回答錯誤還須等待30秒的時間才能繼續闖關，希望能依此舉使真正喜愛林俊傑的粉絲能夠搶到入場的機會。豈料，據陸媒《封面新聞》報導，大陸黃牛卻道高一尺、魔高一丈的招募大學生來答題搶票。據悉，黃牛自備的題庫內容超過300多題，內容包括官方後援會名稱、應援色、星座、生肖等，而林俊傑的出道二十週年巡迴演唱會的簡稱為「JJ20」，讓黃牛結合搶票情境表示：「JJ20明晚8點考試，本科(大學)以下別來。」讓粉絲看了相當傻眼。

事實上，除了粉絲們正為搶票努力「備考」外，林俊傑本人也是行程滿滿，日前他到澳門參加《2023 TMEA騰訊音樂娛樂盛典》頒獎典禮時，也在社群上曝光後台花絮照，其畫面中可見到他意外合體南韓大勢女團LE SSERAFIM、知名男團SEVENTEEN成員Jun（文俊輝），讓粉絲看了又驚又喜。