根據IEA 11日公布的第一份年度《關鍵礦物市場評論》報告顯示，在2017年至2022年間，鋰礦整體需求呈三倍成長，鈷需求暴增70％，鎳需求攀升40％。能源產業為關鍵礦物需求激增的最大推手。

IEA指出，開發關鍵礦物的投資支出繼2021年增加20％後，去年再攀升30％。專門開發鋰礦的企業投資支出增加50％，其次是銅和鎳投資。大陸業者去年的投資支出增加將近一倍。

IEA在去年12月預測，再生能源可望在2025年前取代煤，成為全球最主要的電力來源。關鍵礦物是太陽能板、風力渦輪機、電動車和電池等能源轉型關鍵技術不可或缺的組成部分。

IEA表示，如果關鍵礦物產業所有開發計畫皆成真，或許市場能有足夠的礦物供給量，滿足各國政府的氣候目標。儘管如此，計畫亦可能有延宕風險，現在仍不能因為供給充足而自滿。

IEA指出，為了實現巴黎氣候協定的目標，2030年前全球仍然需要更多能源轉型計畫，才能讓全球暖化的溫度壓低在攝氏1.5度之下。

能源轉型所需的關鍵礦物市場規模去年達到3,200億美元，在過去5年翻升一倍，預料持續快速成長。關鍵礦物產業的新創公司去年籌資金額達16億美元。

IEA在報告表示，全球對電池和太陽能等技術的部署，推動關鍵礦物市場出現前所未見的成長。

鑑於關鍵礦物對低碳和零排放技術亟具重要性，例如鋰是電動車電池的重要原料，開採和加工關鍵礦物的地點具地緣政治重要性。大陸是石墨和稀土的重要開採地，亦是鋰礦加工重地。

IEA指出，過去幾年來，關鍵礦物供應來源多元化的進展有限，部分情況下，甚至有惡化的跡象。