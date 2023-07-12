美國東北部連日暴雨，佛蒙特州遭遇近百年來最嚴重洪災，超越2011年艾琳颶風的災情，僅次於1927年的佛蒙特大洪災。州長史考特（Phil Scott）12日表示，過去48小時的降雨和洪水是「歷史性災難」，並示警本周可能有更多降雨。