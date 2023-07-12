美國佛蒙特州 遭遇世紀洪災 23:242023/07/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國東北部連日暴雨，佛蒙特州遭遇近百年來最嚴重洪災，超越2011年艾琳颶風的災情，僅次於1927年的佛蒙特大洪災。州長史考特（Phil Scott）12日表示，過去48小時的降雨和洪水是「歷史性災難」，並示警本周可能有更多降雨。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洪水淹沒首府市中心 拜登宣布佛蒙特州進入緊急狀態 亞都麗緻巴賽麗廳重現18世紀經典名菜 跟著國旗點菜贈法國馬卡龍 時代眼淚》為教宗烘製麵包一世紀 老店不敵大環境歇業 #世紀 #洪災 #佛蒙特州 #降雨 #佛蒙特 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國無法接受中國崛起 金燦榮：中美關係將進入長期的世紀博弈 10:292023/07/02 兩岸 《紡纖股》遠東新推淨零轉型 日已建全球首座淨零排放再生聚酯工廠 09:582023/06/28 財經 強降雨襲四川多地遭殃！ 已轉移民眾超過4萬人 11:022023/07/12 兩岸 改善彰化蛋黃區水患 和美市區將闢建雨水下水道 14:502023/07/12 生活 越來越熱！午後2地防大雨 一周天氣2階段變化 21:092023/07/02 生活 台美21世紀貿易倡議將送審查 經貿辦：將說明對我國的益處 21:012023/07/12 政治 雨彈遍地開花！專家示警：大台北上空有強烈雷雨帶 15:322023/07/11 生活 史上頭一遭！粉紅超跑首度贊境新港奉天宮 2媽祖世紀相會 13:522023/06/28 生活 極端高溫續燒！全台「一片橘紅」熱到崩潰 這天降雨降溫 20:522023/07/05 生活 李玟老公富商身分成謎 傳世紀婚禮砸6億「都是女方出錢」 10:462023/07/08 娛樂 使用逾半世紀！花蓮大橋重建 半半施工力拚2026年完工 14:012023/07/03 生活 天氣悶熱不穩定！午後雷雨開炸3地區 下周水氣更豐沛 20:452023/07/11 生活 重慶入汛以來最強降雨 萬涼鐵路橋梁部分垮塌 12:152023/07/04 兩岸 北印度豪雨成災 至少16人喪生 20:452023/07/09 國際 台東暴雨車禍頻傳 轎車失速自撞「半邊全爛」駕駛獲救無生命跡象 18:562023/06/29 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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