福斯與Stellantis與倫敦特殊目的收購公司（SPAC）ACG Acquisition合作，該公司是由一名知名的礦業高階管理人員經營，他希望吸引更多企業注資，目標是打造一家大型電動車金屬公司。ACG的交易規模有可能在未來幾周達到10億美元。

礦業巨擘嘉能可（Glencore）亦注資1億美元，並承諾將在巴西開採出的鎳礦和銅礦，加工成電池級的原料。嘉能可將在西歐和北美的工廠進行加工，以符合美國和歐洲的補助資格。

大陸為電池金屬的加工重地，這起交易凸顯企業對於大陸以外原物料的渴求。許多汽車廠也在尋求符合更高的環境和勞工標準的金屬原料，以達到美國、加拿大和歐洲數十億美元的電動車減稅、貸款和補貼門檻。

ACG執行長沃利內茨（Artem Volynets）指出，巴西兩座礦場是由當地的水力發電廠供電，具備低排碳優勢。沃利內茨曾擔任俄羅斯礦業和能源集團En+ Group執行長。En+擁有俄鋁（UC Rusal）大量股權。

沃利內茨和其他高層透過一連串併購計畫，將俄鋁打造為全球大型鋁礦企業。沃利內茨希望在電池領域施展相同策略。

據悉，福斯同意提供1億美元，作為鎳礦的預付款。Stellantis、嘉能可和礦業投資公司La Mancha Resource Capital，各承諾進行1億美元的股權投資。

ACG透過貸款向花旗集團在內的銀行籌資約3億美元。ACG的高階主管正在進行「路演」（roadshow），以向專業投資人募資，目標是3億美元。

ACG的願景得到投資人支持，即便SPAC市場近來出現降溫跡象，但ACG的股價依舊上揚。