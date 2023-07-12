國泰航空與山富旅行社、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、良友旅行 、易遊網、易飛網、金龍旅遊、東南旅遊、飛揚旅行社、雄獅旅遊合作，推出香港機票買一送一優惠，於7月20日至11月30日期間出發，搭配旅遊業者自行包裝的酒店套票產品，兩人成行最低每人8,888元起（未稅）。

另外，多家業者也推出迪士尼專案，產品搭配國泰航空機票買一送一優惠，四人成行三天兩夜含兩日樂園門票每人只要8,888元起。