南韓總統尹錫悅執政1年多以來，民調依舊低迷，因為大眾關注的經濟民生議題，顯然沒有獲得良好解決。據南韓央行今（12日）披露的數據顯示，按市場匯率計算，去年南韓名義國內生產總值（GDP）為1.6733兆美元，居全球第13，時隔3年摔出前10大。

南韓媒體韓聯社不但看衰本國經濟，引述央行人士預估，南韓今年重新回歸全球前10大的可能性不大，更拿中國作為對比，認為中國去年經濟規模是南韓的10倍以上。

韓聯社報導指出，全球最大經濟體仍是美國，中國緊隨其後。日本、德國、英國都躋身前5。日本與德國2022年的經濟規模是南韓的2.5倍左右。

報導中分析，南韓經濟規模排名下滑，主要是因為整體復甦乏力，加上去年美元走強，導致換算成美元的名義GDP減少。南韓去年名義GDP為2161.8兆韓元，年增3.9%。但換算成美元後的名義GDP衰退7.9%。

南韓央行相關人士表示，由於去年美元走強，大部分換匯指標都不太理想。不過資源出口型國家的貨幣匯率相對強勢，去年排名超過南韓的俄羅斯、巴西、澳洲等國都是石油或礦產等原材料出口國。