告五人至今成軍六年，從不到一百人的小舞台開始，漸漸累積大量的歌迷，在順利拿下金曲獎之後，《宇宙的有趣》世界巡迴演唱會揭開序幕成功「攻蛋」在台北連唱兩場後，也趁勝追擊攻下高雄巨蛋且也延續台北的票房佳績、秒殺完售，近期更推出第三張專輯《帶你飛》，此次他們接受本報邀請穿上alexanderwang新裝，搭配Tiffany &Co. 全新Lock系列珠寶，與讀者們分享他們「樸實無華」的日常。

從2017年的EP《迷霧之子》開始，到正規專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》、《運氣來得若有似無》到今年的《帶你飛》，分別講述找尋自我、探討愛的本質、安全感等議題，而最近這一張專輯則是講述當你擁有愛、擁有安全感之後，在你追尋自我、夢想之虞，也別忘了要感受日常溫度;因此此次專輯錄製特別移地到家鄉宜蘭的「夏威夷商務汽車旅館」，雖風格各異但是濃厚的「生活感」輕易地引起聽眾的共鳴，喜歡與粉絲互動的三人分享，「歌迷的回饋很廣，有人說我們的歌陪他一起讀書、度過低潮，也有人與自己的爸媽一起聽，還有粉絲會露小朋友唱我們的歌的影片給我們。」不論開心難過，他們歌曲就如同陪伴聽者人生旅途的BGM。

獲得眾多粉絲青睞、行程滿檔的犬青、雲安、謙哥，至今為止仍當個戀家的「南漂族」，每天通勤於宜蘭、台北，就連台北兩場演唱會結束後也一路「批」回宜蘭，「人家慶功會吃到四點，我們吃到十一點半就說『我們要回家睡覺了』。」雲安幽默補充「我們三個人不在，你們（工作人員們）應該也比較開心吧！」這樣的通勤生活，說來雲淡風輕但實則十分不容易，清晨五點前出門是常態，但貫穿台北、宜蘭的雪隧，其實是他們工作與日常間緩衝帶，也是每個忙碌日程的重置鈕，並藉著通勤時刻聆聽各式各樣的音樂及曲創作靈感。

成名、賺錢後三人透露自己並沒有購入物質上豪奢品犒賞自己，三人均表示算是理性購物型，但也並不是說一毛不拔，「重點不是價錢，而是買了之後你會不會一直喜歡、穿戴他、使用他。」雲安舉例自己會購買收藏級的樂器，「但不會特別把他供起來，我一定會拿出來用，畢竟你想他用了這麼好的木頭，如果不能拿出來用太浪費了。」購買服裝、飾品的時候也同理。對於物質的享受，他們並沒有特別重視，「應該說對於「奢侈」的定義不一樣。」謙哥接著補充自己由於忙碌的日程，自姪子、姪女上幼稚園後，生活時段整個錯開，「有一天突然看到他們的時候，發現弟弟已經開始在玩（玩具）投籃遊戲，甚至比姐姐還要大隻了。」或許也正是因為深知與家人之間的相處時間彌足珍貴，因此也格外「戀家」吧。

想要好好珍惜人與人之間的關係，也是Tiffany Lock設計靈感來源，該系列全系列以18K金、白金和玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石打造，並以「鎖」為主題意象，比喻想將親密的人牢牢的所在彼此身邊的心意，簡約中性的設計風格不分男女都十分適合，無論疊戴或單獨佩戴也都別具風格。

Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石戒指 ，18萬4000元。（Tiffany &Co. 提供、/林欣儀台北傳真）

Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石戒指 ，18萬4000元。（Tiffany &Co. 提供、/林欣儀台北傳真）

Tiffany Lock 18K金, 白金與玫瑰金鑲鑽戒指，11萬4000元 、12萬元。（Tiffany &Co. 提供、/林欣儀台北傳真）

Tiffany Lock 18K金鑲鑽耳環，21萬4000元。（Tiffany &Co. 提供、/林欣儀台北傳真）