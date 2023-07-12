「白飯之亂」在今天熱炒店老闆宣布將無限期停業後，引爆2萬網友怒火出征北科大資財營臉書，資財營臉書傍晚關閉後，仍有網友轉戰北科大臉書粉專，紛紛留下譴責學生、支持老闆等言論，校方粉專評價也被洗成1.6顆星。

北科大資財營臉書關閉後，不少網友轉往國立臺北科技大學臉書洗版，留下「支持老闆，老闆加油」、「貴校徹徹底底擊垮一家餐飲店」、「希望老闆不要再被惡意的人以及輿論傷害到了」、「好好教你們學生」等語，此外，北科大粉專評論也被刷到1.6星。

網友在北科大臉書粉專洗評留言，目前評論為1.6星。（圖／翻攝北科大臉書粉專）

網友持續出征北科大，也引起PTT兩派討論，「當初為了白飯用一星評價，現在被灌臉書剛好而已吧」、「以後提到北科大就是白飯」、「你洗評論，換人家洗你們」、「不是有洗一星的自由，換人洗而已」。

也有網友不看好此做法，「誰考學校會看google評論，0顆星也沒差」、「反正北科大以後畢業出去還是年薪百萬」、「洗就洗，學校又不會關店，笑死」、「讓人看清誰是蠢蛋而已，1.2碗飯不能給1星」、「學校真的好可憐，學生這樣也不是他們願意的」、「教授帶人上門後就該結束了，硬要弄成這樣」。