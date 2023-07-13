一場引人注目的鬧劇近日在大陸江蘇省無錫到杭州段的高鐵車廂內上演。一名女子大聲向列車員吐露委屈，要求讓座者和乘務員向自己道歉。據悉，女子上車後堅持要坐在靠走道的位子，不斷刁難乘務人員，後來一名乘客主動讓位，她卻指責對方在侮辱自己，要求乘客和乘務人員道歉，甚至當場爆哭20分鐘。

綜合陸媒報導，這名女子在購票時，窗口工作人員承諾給她一個靠邊的座位，然而當她上車後，發現沒有找到靠邊的座位時，便詢問列車員關於自己的座位位置。對此，列車員表示沒有收到相關消息，女子卻一直堅持要坐靠邊的座位。

不久後，一名乘客主動讓座，但他的善舉並沒有得到感激，相反，她卻稱這位乘客的行為是對自己的侮辱，並要求讓座者和乘務員向自己道歉。女子的態度引起了乘客和列車員困惑和不滿，場面逐漸失控，接著她開始哭鬧，持續了整整20分鐘。她聲稱，自己的孩子骨折了，既希望得到靠邊的座位，又認為讓座者的行為是對她的不尊重。

一位目擊者表示，「讓座是一種善舉，我無法理解為什麽她會認為這是侮辱。她的行為不但給其他乘客帶來了困擾，也影響了整個車廂的秩序。」目前，相關部門已經介入調查此事件，以了解事實真相。同時，有關部門也呼籲乘客在旅途中保持理性和尊重，共同創建和諧的出行環境。

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