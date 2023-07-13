大陸湖北發生一起恐怖情人的命案，一名武漢某大學的男研究生，跑到一樣是研究生的前女友老家，蹲點多日後殘忍殺害對方，還先開車試圖撞對方，但前女友機警躲過，不料男研究生持刀追殺，最終由於案發地點偏僻，讓女研究生喪失求救的機會。

湖北發生恐怖大學生情人凶殺案，男研究生行兇後還逃進森林。（示意圖／翻攝自pixabay）

湖北荊門市石龍鎮義和村近日發生一起高學歷命案，兩名武漢某大學的研究生，曾相戀過一段時間，女方因覺得兩人個性不合因此提出分手，沒想到男方持續糾纏，在知道對方回到老家過暑假時，他竟然租了一台汽車跑去對方家，要求女方退還戀愛時男方的花費，女學生認為對方太無聊因此不想跟對方見面，沒想到男子竟然越想越氣，開始蹲點在女方附近的旅館，確認女研究生的每天行經路線，並觀察路上情形。

2日早上六點他發現前女友出門後，將汽車開到她每天行徑路線旁，並等待女學生靠近啟動車輛，猛踩油門要撞對方，女學生及時發現不對成功躲過對方撞擊，卻在閃避時眼鏡掉在地上，因視力模糊因此男研究生下車持刀追殺後，仍被對方在一個公廁內砍殺，即使附近早起的民眾立刻報警，仍回天乏術。

男研究生犯案後逃跑，甚至遊過了一條小河，到最後借了一戶人家借了衣服，隨後逃進森林中，警方與村民出動千人搜捕，最終在當天晚上找到了23歲的兇手，並將他逮捕歸案。

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