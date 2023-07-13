為促進城市發展及給予民眾更好的生活，政府如火如荼地興建重大建設，其中包含新北市五股泰山輕軌，可行性研究歷經13年，終於在今年4月獲得行政院宣布核定，目標2030年完工通車，屆時將引進更多居住需求；而選址於洲子洋重劃區新建案「天空之邑」，受惠軌道經濟議題，以及交通、學區等利多，成為剛需族群的購屋首選。

五泰輕軌終於在今年4月獲得行政院宣布核定，目標2030年完工通車。(中時新聞網攝)

五泰輕軌全長11.6公里，為新北市三環六線之一，由環狀線分子尾站開始延伸，沿途經過三重區、蘆洲區、五股區及泰山區，止於桃園機場捷運增設的A5a站，預計2030年通車後將引進更多居住需求，其中F09站周邊建案也成為五股房市最具潛力的區塊。

專案經理簡安捷表示，從建案「天空之邑」步行到五泰輕軌預定地僅需4分鐘，車程2分鐘即可銜接台64、台65及新北環快，等於串起整個新北市，且無論往北或往南，都有北一高、北二高可銜接；至於學區的部份，步行就可到達五股國小、五股國中；走路6分鐘抵達五股公有市場，五股洲子洋重劃區將食衣住行育樂都兼顧到了。

專案經理簡安捷表示，五股洲子洋重劃區交通網絡完善，可將整個新北市都串起來。(中時新聞網攝)

與內湖具備相似條件的五股洲子洋重劃區，把垃圾山變身成美麗的夏綠地，且複製內科經驗，串起新北產業園區和新莊知識經濟產業園區，形成新五股科技走廊。

簡安捷指出，內科上班族在這幾年購買洲子洋重劃區已是明顯趨勢，原因不外乎就是交通的距離及大家看好的房市補漲，目前房價處於低點，故後面補漲力道會很強大。此外，「天空之邑」已進入完工階段，所以前來賞屋皆可看到實體屋；坪數規劃18-30坪2至3房，公設多元豐富，包含媽媽教室、兒童遊戲室、閱讀區、KTV、健身房、五星等級交誼大廳等，預計2023年底交屋。

五股洲子洋重劃區擁有交通、生活環境及未來發展等利多，具備增值潛力，想入住下一個內湖，可要把握機會搶進！