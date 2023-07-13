AI熱潮在全球發酵，超微（AMD）執行長蘇姿丰接棒輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，預計在下周一訪台，先出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮，往後幾天再接著拜訪供應鏈廠商，有望掀起「蘇媽」旋風。事實上，蘇姿丰與黃仁勳為親戚關係，兩家公司也都是AI領域的競爭者，目前輝達雖雄踞一方，但超微來勢洶洶。

蘇姿丰與黃仁勳皆出生於台南，兩人還是遠房親戚，蘇姿丰的外公與黃仁勳的媽媽是兄妹，蘇姿丰是黃仁勳的表外甥女，她得叫黃仁勳一聲表舅。儘管如此，兩人的年紀只差6歲，學經歷相仿，早早投入半導體業界，更是人工智慧領域的先驅者。

許多人用「表外甥女打表舅」來形容輝達與超微的競爭關係，資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉在LINE節目「TODAY財知道」上分析指出，「輝達比超微先行至少十年，市場上包括教授、新創業者幾乎所有的人都使用CUDA平台，也就是輝達已經打造的上中下游的生態系統。」

吳佳晉認為，超微要讓消費者轉換系統並不容易，「譬如說你原本是用iPhone手機，熟悉iOS系統，就很難換成Android系統的手機，輝達幾乎已經把整個市場囊括在手上。」

至於超微又該如何突圍，吳佳晉表示，「就看蘇媽有沒有什麼絕招或是策略聯盟，現在超微小小的優勢，就是超微的晶片比輝達便宜。」