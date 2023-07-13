台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，韓媒引述分析師說法指出，三星已將4奈米製程良率提高至75%以上，達到可與台積電相比擬的水準，在良率大幅改善情況下，有機會贏得更多晶圓代工客戶的青睞。

根據BusinessKorea報導，HI投資證券半導體分析師Park Sang-wook發表研究報告指出，三星最近成功提升4奈米良率至75%以上，3奈米製程良率也改善到60%，使高通、輝達等大廠外包產能給三星的機率增加。

報導提到，三星過去因為產品上市時間延遲，以及10奈米以下製程良率改善進度緩慢，導致重要客戶轉單給台積電；與三星處於競爭狀態的高通、蘋果等公司，下單給三星的機率也不高。

基於上述關鍵原因，報導指出，台積電去年的資本支出以及產能，分別是三星晶圓代工事業的3.4倍以及3.3倍。其中，台積電在7奈米以下製程的市占高達90%，進一步拉大了領先三星的幅度。

但分析師稱，三星今年的4奈米製程良率將超過75%，3奈米的良率將超過60%，市場樂觀看好，三星可以重新奪回被台積電搶走的客戶。

報導最後總結，隨著三星改善4奈米、3奈米良率，加上台積電決定漲價，高通、輝達等大客戶有機會分散外包訂單。