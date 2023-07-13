儘管大陸半導體業遭拜登政府制裁4年，上海世界移動通訊大會（MWC）仍吸引大陸以外廠商約3千人參展，可見大陸市場還是受到國際關注。有台灣科技媒體記者參觀華為展場，現場人員相當專業介紹5.5G、AI、物聯網等應用，但提到美國制裁，對方直言無法用先進晶片對華為衝擊很大，但會努力撐下去，還苦笑說，需要用你們（指台積電）做的晶片才行。

綜合陸媒報導，MWC 2023上海世界移動通大會，華為表示，5.5G是5G網路演進的必然之路，未來5.5G時代將帶來10倍網路能力提升，並協助運營商打開更多的商業機會。華為透露，明年將發表端到端的5.5G商用產品。

華為在會場展示5.5G的四大網路特徵：下載網速高達10Gbps、上傳速度高達1Gbps、而且可以同一時間連線的容量亦比5G多達10倍；還有千億聯接、內生智能。而5.5G時代的五大聯接場景：聯人、聯物、聯車、聯行業、聯家庭，孵化出更多的商業新機會。

中國大陸將成首個5G連接數達10億的市場，因此在會場中有不少5.5G的應用示範，包括雲手機：雲端平台上虛擬構建了一部手機，而用戶可以通過實體手機打開App形式，對虛擬手機進行操控，獲得和使用真實手機一樣的體驗。

5.5G也可促進智慧交通，用來測距、測速等，降低80%的交通事故，提升30%的通行效率；還能打造低空經濟，也就是用無人機完成送貨。

DigiTimes報導，此次赴MWC上海，現場人山人海，據統計來自115個國家、地區的3.7萬人參與，非大陸的廠商約有3千人，可見大陸被制裁多年仍受重視。

值得一提的是，華為展場比其他業者大三、四倍，現場人員相當專業介紹5.5G、AI、物聯網等應用，但提到美國制裁，對方直言無法用先進晶片對華為衝擊很大，但會努力撐下去，還苦笑說，需要用你們（指台積電）做的晶片才行。