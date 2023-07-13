國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，同黨立委鄭麗文日前喊出「現在換還來得及」，引發議論。而國民黨台北市議員徐巧芯日前也強調，侯友宜最需要巧遇的對象應該是韓國瑜。而近日有一份最新的網路民調指出，對於是否認為朱立倫還適合管理國民黨，有82％的民眾認為「不適合」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》12日對於「國民黨的徐巧芯跟鄭麗文接連出來給國民黨候選人洗臉。你覺得朱立倫還適合管理國民黨嗎？」進行了網路民調，截至12日23時，已有7萬人進行投票，有82％的民眾認為「不適合」、有8％的民眾認為「適合」，甚至還有10％的民眾認為「他想故意搞掉侯，再換一次柱」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「黨中央應該將所有參選的立委們常聚在一起，好好傾聽、溝通、安心，才能讓小雞們立委有目標、有信心打一場漂亮勝選戰」、「務必聆聽基層的聲音，才能轉敗為勝！」、「以為5月推出的是最強母雞，沒想到才一個月，竟搞到是全黨救母雞的局面，真是跌破許多當初跳出來強烈支持侯的人的眼鏡。現在換誰上都是跳坑，反而想看侯繼續選到底，選贏，那就佩服侯，大家樂觀其成」、「國民黨要清楚事實勝於雄辯，當下之急舉辦一場最有義意的辯論會選出民意最高總統侯選人！」。