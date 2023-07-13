位於地中海東部的島國塞普勒斯（Cyprus）向來擁有「貓島」美名，島上的貓咪數量遠多於居民，也是目前已知最古老的家貓發源地，每年吸引不少愛貓觀光客到訪。然而島上近期傳出爆發冠狀病毒感染，超過30萬隻貓咪相繼染病死亡，而且病毒極有可能已經飄洋過海，在鄰近地區造成疫情，令人擔憂。

根據《每日郵報》、《塞普勒斯郵報》報導，人口120萬的塞普勒斯自今年1月以來爆發貓咪冠狀病毒疫情，島上150萬隻貓的生命面臨嚴重威脅。由於病毒傳染性強，短時間內蔓延全島，包括家貓在內，目前已知有超過30萬隻貓咪因冠狀病毒引發的貓傳染性腹膜炎（Feline infectious peritonitis, FIP）而喪命。

VIDEO: Under quarantine at a veterinary clinic, "Bebe" lies listlessly on the examination table, suffering from a fatal mutation of feline coronavirus.

FIP (Feline Infectious Peritonitis) has claimed the lives of 300,000 cats in Cyprus since January, activists say. pic.twitter.com/jll9MKpI4Q — AFP News Agency (@AFP) July 12, 2023

為了減緩病毒傳播，染疫的家貓被送往診所隔離，志工和獸醫也為街貓進行治療。愛丁堡大學貓咪醫學教授摩爾（Danielle Gunn-Moore）指出，有非官方證據顯示，這種冠狀病毒已經隨著人類足跡飄洋過海，在鄰近的黎巴嫩、以色列和土耳其傳播開來，導致當地貓咪數量減少。她也示警，若疫情無法獲得適當控制，可能連英國都無法倖免於難，後果不堪設想。

🔴 A feline coronavirus risks turning Cyprus into an “island of dead cats”, experts have warned after as many as 300,000 were killed in an outbreak https://t.co/ypDCmLoPSw — The Telegraph (@Telegraph) July 11, 2023

目前當地獸醫協會考慮採行2種藥物治療，一種是治療Covid-19的瑞德西韋（remdesivir），不過光是一隻貓咪的藥價就高達2500至6000英鎊（相當於新台幣10至24萬元）；另一種則是莫納皮拉韋（molnupiravir），費用相對低廉，治療一隻貓僅需170英鎊左右（約新台幣6800元）。不過塞普勒斯當局以「人用藥品不得使用在動物身上」為由，在今年5月駁回了用藥申請，民眾只能透過黑市取得藥物。

當地動保人士呼籲政府趕緊想辦法，否則塞普勒斯很快就會變成一座「死貓之島」。農業部則表示，正在針對「歐洲市場上的各種治療製劑」進行研究，期盼能盡快找出解決方法。