6月30日起汽機車不停讓行人最高可罰6000元，但相應地「行人三寶」也變多，而交通部長王國材11日被問及有沒有機會上調行人違規的罰款500元金額？王國材表示「會討論」，但是這涉及條文修改，必須要等立法院通過。而近日就有一份最新的民調指出，性騷案是否會衝擊2024總統大選及立委選情，有近6成的民眾認為「會影響政黨形象頗深」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》12日起進行網路民調，針對行人未依規定穿越馬路可開罰500元，交通部擬修法提高罰款，截至12日晚間23時，已有3000人參與投票，對於「行人未依規定穿越馬路可開罰500元，交通部擬修法提高罰款，你的看法是？」，有64.2％的民眾認為「贊成提高罰款」、有17.5％的民眾認為「維持500元罰款」、有7.7％的民眾認為「應降低罰款金額」、有10.6％的民眾則是「不知道／沒意見」。

同時該份民調也詢問，「哪些行人行為最讓你反感？」在複選至多三項的前提下，有59.4％的民眾認為是「隨意穿越馬路」、有26.5％的民眾認為是「未行走行人穿越道」、有11.4％的民眾認為是「在未畫設人行道的道路上，不靠邊行走」、有54.8％的民眾認為是「邊走路邊滑手機」、有27.1％的民眾認為是「穿越馬路時速度過慢」、有19.3％的民眾認為是「穿越馬路時嬉鬧、奔跑」、有19.0％的民眾認為是「穿越馬路時未注意左右來車」、有10.5％的民眾認為是「停等紅綠燈時太靠近馬路」、有1.3％的民眾認為是「其他」、有6.9％的民眾認為是「不知道／沒意見」。