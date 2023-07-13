アメリカ空軍 F-35A戦闘機、嘉手納基地から12機飛来

美國空軍第355戰機中隊出動4架F-35A隱形戰機，模擬執行遠程戰鬥任務，首度歷經飛行10小時的漫長航程，從北美阿拉斯加艾爾生空軍基地（Eielson AFB）飛到日本。對此，退役中將帥化民12日就表示，「這個背後的潛台詞是什麼？就是如果嘉手納和岩國基地參加了第一波支援日本、台灣作戰也好，他們的飛機被擊落了、用完了，他後面還有飛機可以源源不絕，經過空中加油可以到日本機場」，引發討論。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網報導，它們抵達日本後，將加入美國空軍部署在嘉手納和岩國基地的其他F-35A戰機舉行軍演。美國空軍中校米庫斯（Michael Mickus）說，這是F-35A第一次從北美國內基地，直飛第一島鏈，以參加戰術訓練任務。他強調，這次飛行證明了美國空軍有能力從阿拉斯加直飛，部署到世上高度相關的區域，以從事可能的戰鬥任務。

所謂的第一島鏈涵蓋日本、台灣、菲律賓和印尼。萬一台海爆發衝突，相關區域很可能出現激戰。而這4架F-35A由3架波音KC-135空中加油機支援，途中為它們加油了13次。而經過這次軍演後，這些戰機降落在嘉手納空軍基地。其中一位F-35A飛行員說，這是她在整個空軍生涯中執行的最長任務。

帥化民12日在中天節目《頭條開講》中表示，「F-35A不是立即投入作戰，他們是十個鐘頭不吃不喝不拉，那個飛行員是很疲憊的；第二，13次空中加油，你加油的地點，中國大陸可以算得出來，空中加油是飛機跟加油機最危險的時候，油管接在一塊，這時候遭受到伏擊是不可承受的損失；第三，我認為這純粹是秀肌肉，表示說我有支援第一島鏈的能力」。

帥化民更點吃，「他這個背後的潛台詞是什麼？如果嘉手納和岩國基地參加了第一波支援日本、台灣作戰也好，他們的飛機被擊落了、用完了，他後面還有飛機可以源源不絕，經過空中加油可以到日本機場」，帥化民更點出問題，「美國參加跟中國大陸的作戰，中國大陸早就講過『日本、韓國的美軍基地，提供攻擊解放軍的時候，第一個就先反制』，當他反制完之後你的機場還存在嗎？機場破爛以後你的F-35能落地參與作戰嗎？這問題都很大」。

最後帥化民也提到，「第二個是為什麼是加13次？就證明這個飛機在巡航的時候，他跟民航機速度差不多，他不可能開後燃機讓他超音速飛行，不可能的，那飛機不能長途使用超音速的，所以一定是使用巡航的速度，巡航速度他才能夠加油，所以這個加13次油，根本純粹就是做個秀」。