「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建，鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，7/12日舉行都市計畫變更草案公開展覽前座談會，遭到地方里民普遍反對，（郭吉銓攝）

美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地作為擴建用地，引發各界議論。外交部與相關單位12日下午也於當地舉辦座談會，向當地民眾說明用地規畫。不過在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫。政大國關中心兼任研究員嚴震生12日在《新聞大白話》節目強調，美國駐外單位在台灣是最安全的，沒有預防恐攻的加大縱深需求。這個腹地其他用途都是藉口，其實就是萬一機場無法用來撤僑時，還有地方停直升機。

外交部與相關單位12日下午於當地舉辦座談會，一名居住於大湖里的民眾表示，AIT當初在20年前沒在現址設計倉庫或是員工娛樂中心，並不是大湖居民的問題，而是他們考慮不夠周延。該民眾更直言，AIT從信義路搬遷至金湖路，新址比舊址大了3倍，「那AIT員工有多了三倍嗎？說近3年來員工數多了20％，就需要再多2.7公頃？」

該民眾直言，在場的人都是內湖人，大家都是站在愛護家園的立場，不能平白無故把內湖的用地交給外國人，「今天你美國人有種，你先跟我建交再來談。」該民眾說，總是為了朋友才能兩肋插刀，如果不是朋友那還要幫什麼忙？

「我自己在非洲看過很多大使館。」嚴震生提到，包括肯亞跟坦尚尼亞，都被恐怖攻擊過，所以美國的大使館都要縱深很深。然後有些地方，因為他霸權嘛，要圍幾條街都可以。台灣是最親美的，可以想想，以前AIT在信義路上，公車經過，丟顆炸彈都丟得進去的，都沒有發生過對美國任何不滿意的情況。美國在台灣是最安全的，所以他要這個腹地，其實就是有其他的用途。

主持人錢怡君指出，就是撤僑？嚴震生直言，「就是萬一機場不行的話，可以停直升機嘛！」