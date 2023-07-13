北科資財營與熱炒店的「白飯之亂」，起始於雙方對於白飯免費供應是否等於吃到飽的認知不同。就有網友表示，許多打著白飯吃到飽的火鍋店，飯卻都是又濕又黏，詢問哪間吃到飽的店白飯最好吃，底下留言一面倒推「勝博殿」。

網友在PTT八卦版發問「大家吃過最頂的白飯吃到飽是哪間？」，他表示，許多吃到飽的火鍋店，飯都黏成一坨，有的則是濕到好像在吃粥，自己只有一次去某間忘記名字的火鍋店，不但飯好吃，海苔粉跟芝麻還任人加，詢問大家哪間吃到飽白飯最頂？

底下鄉民一面倒大推勝博殿：「勝博殿，沒有之一」、「勝博殿真的很有誠意」、「白飯唯一推勝博殿」、「勝博殿白飯屌打其他日式定食」、「論白飯我只服勝博殿」。

此外不少人則推大戶屋，更指出只要是日料店白飯都很夠水準：「福勝亭，便宜還能撒海苔、芝麻，超讚」、「高中吃福勝亭，飯好吃真爽」、「彌生軒、大戶屋」、「以前在大戶屋工讀過，真的大推」、「日式連鎖豬排真的都好吃，反觀台灣餐廳都隨便煮」、「大戶屋超頂，配壽喜燒醬汁可以吃五碗」、「我比較喜歡品田的」、「杏子的很不錯」。