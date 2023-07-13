台灣文化多元，也吸引許多來自西方世界的人移居生活，當直播主介紹台灣風情與特色。一名來自俄羅斯的YouTuber「花椰菜」日前就邀請以色列朋友Nir，分享在台灣生活22年的心得。Nir對台灣讚譽有加，但唯一比較討厭的，是台灣人常回「沒辦法」。

Nir表示，移居22年，現在比起家鄉以色列，反而更為了解台灣文化與習慣。他表示，最受影響的就是耐心，台灣人較有耐心，做錯事不會馬上指責，反而選擇盡量理解與溝通，讓他學到與人的相處更有耐心。花椰菜也贊同，直言俄羅斯人就很容易為了一點小事暴怒。

Nir說，另一項他覺得很欣喜的是，台灣人普遍相當誠實，某次自己車子被A到，但他沒裝行車紀錄器，對方卻相當坦白承認錯誤。同時對於台灣「考試不能吃牛」印象很深刻，因為台灣人考前會去拜拜，祭拜的神明騎的就是牛，「我覺得這很酷」。

但Nir坦言，對於台灣人時不時就回答「沒辦法」實在無法接受，他表示，沒辦法指的是無法做到，但台灣人卻習慣用來表達「不想，沒有意願」，讓他頗為煩躁，花椰菜也附和「沒辦法完全無法翻譯成英文或俄文」，Nir表示現在已經聽習慣，但說完還是搖了一下頭，顯得還是不能接受。