中國大陸最新航母「福建號」艦上的3號電磁彈射跑道頂棚近日似已拆除，顯示艦載機彈射試飛即將展開。但反觀2019年下水的美國福特級甘迺迪號，2024年初將試航，電磁彈射器卻尚未安裝完成。媒體人謝寒冰12日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，福特號是全新設計的航母，第二艘艦本來就不能太急著建，否則測試出有問題會一起錯。大陸已是造船最強的國家，但福建號就算在2025年加入海軍，之後還要經過很長一段測試。

「其實很多人會覺得，這個甘迺迪號為什麼這麼久？」謝寒冰提到，甘迺迪號2019年就下水，到現在艤裝都還沒艤裝完，為什麼會拖那麼久？其實不奇怪，因為美軍航母沒有像中國大陸建那麼快。尤其是，因為福特號之前出了一些問題，所以必須要先拆它的零件來給福特號用。

謝寒冰指出，這其實是一個正常的狀況，因為福特號其實是一艘全新設計的航母，包括電站設備、電磁彈射器，整個構造都跟以前的航母不太一樣，所以他必須要測試很久。在這種情況下，第二艘艦本來就不能太急著建，如果太急著建，萬一第一艘艦被測試出來有哪些問題的話，那你跟著它一起錯，不就慘了？要跟著一起改？所以就是看看福特號它測試的狀況如何，然後如果有哪些問題，就直接先不要建，先把它更新了。

「所以現在看起來，福特號這邊已經沒有什麼太大的問題了。」謝寒冰強調，所以預計2024年初，甘迺迪號會開始試航，這個進度其實是合理的。中國大陸其實也經歷過這個過程，遼寧艦建了之後，開始出現另外一個設計，看起來外型很像，可是設計不太一樣的山東號。然後山東號建完之後，又整個大改，這個福建艦跟前面遼寧、山東是完全不一樣的東西，它上面也有電磁彈射器，造船的速度也很快。

謝寒冰直言，其實中國大陸已經是現在全世界造船最強的國家，但下水測試要很長一段時間，因為它上面有太多新技術的東西，必須要經過很多測試之後，才能更真正成軍、服役，這些都是急不來的。它就算在2025年加入的中國大陸海軍，之後還要經過很長一段測試。