美國媒體報導，中國電商阿里巴巴創辦人馬雲3年前發表演說時，公開批評國內金融監管機構，以致旗下螞蟻集團首次公開募股（IPO）受阻，據估計他目前身家已剩不到3年前的一半。

彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）估計，按股票回購條款，分析師平均預期和富達投資（Fidelity Investments）給出的估值推算，馬雲持有的螞蟻集團股份價值已經比近一年前少了41億美元。

彭博財富指數顯示，曾經是中國首富的馬雲如今身家可能在300億美元左右，不到2020年螞蟻IPO前其財富最高點的一半。

螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次IPO，但母公司阿里巴巴創辦人馬雲批評中國金融監管，使得號稱史上最大的螞蟻集團IPO計畫被當局暫緩。

螞蟻科技集團股份有限公司上週發表聲明指出，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性。

中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。（譯者：陳正健）1120713