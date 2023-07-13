徐暐翔過去曾參加各大歌唱比賽，一直以亮眼的成績和廣受好評的歌唱實力脫穎而出，卻苦無機會發行個人作品。而過去多年飽受憂鬱症所苦的他，曾分享在經歷低潮時期，因為美國創作歌手Julien Baker的現場演出感受到滿滿能量，從此便更加確信自己也想透過歌曲給予一路陪伴著他的歌迷滿滿的能量。

經過將近十年的努力，徐暐翔透過音樂和自己最擅長的歌唱，向大眾揭露這些年走過的低潮與內心掙扎，現在，他終於逐步走出人生低谷，以重生姿態正式發行首張個人專輯《躍》，正式開啟「躍・越 Survive To Remember」Live Concert，象徵他從突破人生低潮的奮力一躍，一口氣開啟四場演出。

這次的演出，將以更溫韾和貼近歌迷的方式呈現，徐暐翔表示，每一場次都經過精心設計，每一場都有不一樣的驚喜歌單，除了帶來《躍》專輯中的全新歌曲之外，也將翻唱許多對他來說格外有意義的歌曲，並搶先透露歌單上已安排了四大金曲歌后的作品，包括蔡健雅的〈達爾文〉、艾怡良〈我這個人〉、張惠妹〈連名帶姓〉和孫燕姿的〈眼淚成詩〉等，四場演出中，總計會有數十首歌曲的表演，他直說：「已經開始在投入練歌中了。」