演員黃健瑋接連陷MeToo風暴，日前遭女演員Mia指控曾對她「趁機性交」，黃兩度發聲明否認；12日又有L先生出面指控黃2010年下藥性侵他的妻子，事後兩人租屋同居，妻子甚至懷了對方孩子，黃曾下跪求饒，並寫和解書說願用300萬解決，後來卻找10幾個自稱竹聯幫的黑衣人，反悔嗆聲不付錢。黃健瑋除了12日晚間表示：「確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已經離婚，並沒有L先生所說的下藥性侵一事」，更於13日凌晨3點多在臉書發長文，詳述認識交往W女與後來在恐懼無助下被脅迫寫下和解書的過程。

黃健瑋表示，他是在2010年認識了W小姐（即向媒體爆料的L先生的前妻），相識之初，從W小姐口中知道她曾經有婚姻，已離婚了，他曾請她給他看身分證，「她給我看後，我確認過日期，以及空白的配偶欄。之後我們相戀，正式交往，兩個月後，W小姐懷孕，我們決定找房子一起住，想要開始新的生活，一起迎接未來」。

不料，當搬進新租處不到一週，一天W小姐回娘家時，他回到租屋處，開門以後發現L先生就在客廳，「我當下強烈的恐懼，L先生說他的朋友就在下面，我們好好談，他的朋友們就不會上來。於是，我被他限制行動了將近12小時。 」他說，那張和解書，就是在恐懼無助的情況下寫下來的，「之後他帶我離開，我從提款機把那時候帳戶所有的錢提給他，大約7萬多元」。

「這是我非常痛苦的經歷，我無法保護自己，也無法保護自己當時所愛的人」。他說，之後L先生還潛入他父母家的公寓大門內，趁他父母回家的時候，尾隨進門脅迫，他們實在不堪其擾，「全家因為我擔心受怕」。

黃健瑋說，後來他委託了也與L先生認識的中間人去談，請對方不要再來打擾，事情到此為止，「聽中間人後來說，過程平和，L先生答應不會再來打擾我和我的家人，此事到此為止。但2017年L先生又再次透過第三者來勒索要脅。」

黃健瑋表示，在此之後，他開始漫長的自我改變和學習的路程，一直到現在還繼續，「對於自己有過的過錯我會面對，並且彌補改變，也為保護了愛我的以及我愛的人。但是，對於沒有做過的違法行為，或是他人不實的陳述，我真的無法道歉。我會繼續努力，感謝。」

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