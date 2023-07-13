北韓官媒今（13日）證實，昨(12日)朝日本海方向，試射使用固體燃料的火星18型洲際彈道飛彈（ICBM）。官媒指出，北韓領袖金正恩稱，北韓會繼續採取軍事行動，直到美國放棄對北韓的敵對政策。

美國空軍上周連續3天派出偵察機飛往朝鮮半島進行偵查任務，引發平壤當局不滿，金正恩胞妹金與正更放話砲轟美國，發出「擊落」警告。北韓昨日早上進行最新一次、飛行時間最久的彈道飛彈試射，射程可能已涵蓋美國全境。根據日本防衛省，北韓12日上午9時59分左右，從首都平壤近郊朝東試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）等級的飛彈，11時13分左右掉落在日本北海道奧尻島以西約250公里、日本專屬經濟區外側海域的日本海，飛彈飛行時間約74分鐘，超過2022年3月24日的71分鐘，創北韓史上最長紀錄。這枚飛彈的飛行距離約1000公里、最高高度超過6000公里，是以較一般發射角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory）發射，若以正常角度發射，其射程可能逾1萬5000公里、涵蓋美國全境。

美國對北韓試射表達強烈譴責，南韓總統尹錫悅緊急召開國家安全保障會議。北韓官媒今天則證實，昨天試射的是火星18型洲際彈道飛彈（ICBM）。