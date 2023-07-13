2008年，日本秋葉原發生隨機殺人事件釀7死10傷，兇手是當年25歲的加藤智大，他撰寫的獄中手記《解》中寫道，「我的母親是一個認為自己絕對正確的人，她的價值觀就是一切標準。」加藤智大的弟弟透露，有一次哥哥吃飯太慢，母親勃然大怒，把飯、菜、味増湯全都倒在報紙上，哥哥一邊哭著，一邊把報紙上的食物吃掉。

日本心理學博士碓井真史受訪時曾表示，加藤智大的母親管教孩子非常嚴格，電視只能看《哆啦A夢》與《漫畫日本傳說故事》；背不出九九乘法就會將小孩壓進浴缸懲罰；當孩子沒辦法照她的想法回話時，被甩巴掌是家常便飯。碓井真史說，相信加藤智大的母親一定非常認真教育孩子，普通媽媽應該會覺得太麻煩了，沒辦法做到這個程度，但這樣的方法對孩子而言，並不能感受到母愛，而體罰更可怕的副作用是，不管父母想教導孩子什麼道理，孩子所學到的卻是「必要時使用暴力也沒關係」。

諮商心理師黃宜靜表示，「我們每個人心中都有一個內在工作模式，透過跟別人的互動，來產生對自我和世界的主觀看法。以親子來說，如果父母給孩子的回應是好的，那孩子對自己的看法就是好的，會認為自己是重要的、是被愛的，也會覺得這個世界是安全的。」相反地，如果主要照顧者與孩子的互動，永遠就是譏笑、侮辱、貶低，那孩子不但看低自己，也會覺得所有人都不可信任。黃宜靜表示，簡單來說，孩子怎麼看待自己與這個世界，受到父母很大的影響。

「別以為打罵孩子，就能讓他們記住教訓。」黃宜靜說，臨床上看來，多數孩子因過於害怕早忘記或搞不清楚被打罵的原因，所以也很少能確實改過，但痛卻刻在心裡很久，這樣的創傷是一輩子的功課。尤其是青少年，黃宜靜說，許多父母認為孩子理應更加懂事，對青少年的忍耐度特別低，所以往往容易爆發大衝突，但青少年雖有能力，卻也開始有很多情緒，因此親子相處需要更多「緩衝空間與彈性」，例如冷處理讓孩子承受後果，亂丟襪子以至於沒有被洗，就讓孩子知道他即將沒襪子可穿，若家長自覺火氣上來，也可以等情緒緩和之後，再跟孩子溝通。

當孩子犯錯時，與其責罵、處罰，不如尋求孩子行為背後的意義，進一步幫助孩子釐清問題點。（示意圖／123RF）

諮商心理師陳志恆說，孩子犯錯時，別老想著「如何懲罰」，孩子才不會再犯；而是「如何協助」，孩子才能正向轉變。我們可以「正向聚焦」在孩子沒犯錯、做得好、有進步的時候，具體地肯定孩子，同時鼓勵孩子表現更多良好行為。難道犯錯的孩子不需要付出代價嗎？陳志恆說，不懲罰不代表孩子不需要為其犯錯負責，而是需要去承擔犯錯後的自然後果。像是，捉弄同學會招致同學討厭，如果想不被討厭，就得透過道歉去彌補，這就是捉弄同學這個犯錯行為的自然後果，孩子依然可以透過自然後果去學習與反省。

有人說：「我以前也是被體罰下長大，現在也沒有創傷呀？」陳志恆說，你覺得自己很正常，不代表其他人都沒事。如果你是這樣想的話，首先，你真的確定你一切OK嗎？再來，如果小時候可以被善待，你仍願意被體罰嗎？陳志恆表示，許多人長大後不願意體罰孩子，但在被孩子惹惱時，還是破功了，為什麼？因為，當你感到無能為力時，小時候從長輩那裡學來的那一套暴力模式，自動化地複製到孩子身上。

然後你會告訴自己：「沒錯，孩子還是要打才會聽話！」或者「憑什麼我以前被打得那麼慘，我的孩子就過得這麼爽？」壞掉的大人曾經都是受傷的孩子，但你可以選擇不要複製傷害在孩子身上。首先，承認自己壞掉了，然後努力把自己給修好。

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