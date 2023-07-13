有人天生含金湯匙，也有人一呱呱落地就在「欠稅大戶」。財政部7月1日公布最新個人欠稅排行，股市聞人黃任中與其胞姐夏黃新平、高雄黃承志家族、「蕈菇大王」林天財、台南魏氏家族等持續霸榜前五名，不過這些20、30年前的陳年舊案，欠稅人大多已離世，甚至第二代也不在，要向後代子孫討稅債，可說是難上加難。

股市聞人黃任中連年位居個人欠稅大戶榜中之冠，他生前不僅在股市中走跳自如，也算是國內電子業上游的元老之一，曾任楠梓電董事長，喜歡名車、名酒、藝術品，身邊經常跟隨一些「女弟子」、「乾女兒」。

不管個人或企業欠稅，經常發現大筆金額的不動產皆抵押貸款，銀行有優先債權，其餘藏品也拍不了多少錢。2003年拍賣黃任中收藏的名酒、人蔘等多項禮品。（圖／報系資料庫）

黃任中至今加上罰金已積欠19.18億元，其胞姊夏黃新平也積欠國庫12.55億元，加上另一位胞姊黃燕平的1.67億元，3姊弟共欠下逾33億元稅款未繳，明年黃任中逝世滿20年，家族成員皆避居海外，想必是筆收不回的呆帳。

個人欠稅第二名的是高雄黃承志與姊妹黃瑞月、黃瑞雲3人共15.04億元，黃承志為婦幼建設負責人，他與前彰化銀行董事長蔡茂興交好，1998年起利用屏東縣遊憩設施開發案，向彰銀申貸12億元，再拿假發票向銀行請領工程款，是當年轟動一時的「彰銀詐貸案」主嫌。

不過他和姊妹積欠的稅金則是起於1996年，在詐貸案曝光後，2001年黃承志因詐欺、違反銀行法遭到起訴，之後便潛逃中國，20多年過去了，許多人都認為黃承志應該已不在人世，不僅積欠的稅款拿不回，向彰銀的貸款也皆淪為逾期放款。

個人欠稅名列第二的高雄黃承志，1998年就是利用婦幼建設興建的「諾貝爾大樓」抵押借款，總戶數1470戶，其中數百戶房屋在建商倒閉後流入法拍市場。（圖／報系資料庫）

全國個人欠稅第五名的台南魏姓家族13人，起因魏家男主人魏東來因土地徵收獲得4億多元補償款，但他於1996年過世時將財產中3.3億元贈與給配偶魏陳秀梅，不到2年女主人也往生，其子魏述堯等8名子女再繼承遺產，但在申報遺產時僅列59萬餘元，經國稅局查核後認定遺產總額應為3.2億元，遺產稅、贈與稅加上罰金、滯納金、滯納利息等，至今已累計積欠8.01億元。

經記者調查，事隔將近30年，魏述堯等8名子女已有不少人往生，魏述堯為台灣第一批赴日本學習鑽石眼模的工程師，並與兒子魏子夏創辦不銹鋼線材製造廠「元能公司」，目前魏子夏擔任董事長，事業遍及美洲、歐洲以及日本。不過魏子夏也已70餘歲，雖事業有成，但若要魏家第三、四代為祖先償債，恐難度相當高。

自財政部2010年公布欠稅大戶名單以來，前幾名幾乎沒變過，立院在2021年底修法，把2007年3月5日前的舊案追稅期延長至2032年，但許多納稅人不是已經去世，就是已經脫產，想把稅款追回來，真的十分困難，若只表面延長追稅期卻缺少執行力及檢討現行制度，公布萬年不變的欠稅大戶名單將流於形式，恐無法達到警示效果。

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