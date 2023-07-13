欠稅欠到下一代的還有，個人欠稅大戶第四名、有「台灣蕈菇之父」封號的林天財，欠稅金額9.59億元。林天財出生台中霧峰，他研究培養出「台灣高溫洋菇」，促使台灣在50、60年代成為世界上洋菇出口第一大國，為我國賺進了不少外匯；不過在他人生晚年屢屢登上新聞版面的卻是欠稅及父子不合等負面新聞。

林天財不僅是蕈菇之父，更是十分大瀑布育樂公司及90年代熱門景點金鳥海族樂園公司創辦人。他人生中最有名的一段是，請到前國策顧問李國鼎為他的靈芝背書、打響名號。

靈芝健康產品在1987年時成為直銷的新寵兒，當時較為知名的靈芝企業就是林添財所創立的林園事業，雙鶴傳銷一度找上林天財合作，但沒多久就破局，庫存壓力迫使林天財找上李國鼎，像他們宣傳靈芝益處，間接促成國科會的靈芝大型研究計畫，在國策顧問及媒體的加持宣傳，林天財的鹿角靈芝炙手可熱。

1950年，林天財夫婦創辦埔里林養菌農園，靠著賣蕈菇、靈芝發跡致富，可惜晚年卻飽受欠稅之苦。（圖／翻攝自林園公司官網）

不過他欠稅起因來自1999年，林天財經銀行行員建議，以3個兒子的名義開戶，並存入2800萬元做投資運用，然而大兒子林克彥卻私下變更印鑑，領光帳戶的錢，事後還舉發林天財業務侵佔判刑6個月，林天財也不甘願再告兒子不當得利；二兒子林克洋的帳戶則是購買無記名可轉讓定期存單，到期再由大兒子林克彥及小兒子林克政無償兌領。

然而從2008年開始，卻遭國稅局認定林天財必須繳交贈與稅，被借名的林克洋也因無法舉證錢是父親所有，同樣需課徵贈與稅。林天財畢生努力的財產全遭查封，相當不服氣，2013年已高齡87歲又罹癌的他，還被迫站出來捍衛自己清白，強調國稅局不能僅憑帳戶轉存資金流動，即推定屬贈與行為。

經記者調查，目前林天財的林園國際由二兒子林克洋接手，同時也經營谷關明治溫泉飯店；大兒子林克洋則是十分大瀑布育樂公司董事長，他另一次登上新聞是因林家長年竊佔十分瀑布周邊公有地收門票，但因主管機關不察過了追溯期，於是2014年以徵收土地方式讓自然景觀回歸國有，當時林克彥還拉白布條抗議。

新竹關西占地8公頃的金鳥海族樂園，1983年開幕，有遊樂區、游泳池、海獅表演場、水族館等，曾是知名景點，負責人就是林天財。（圖／翻攝自travelking官網）

記者致電林園國際、谷關明治溫泉飯店及小兒子林克政的網界電訊科技公司，皆無回應或「不知道！」十分瀑布遊客服務中心則表示，2014年新北市府向林克彥徵收其一小塊土地，主要是觀賞瀑布的平台，免費開放民眾入園參觀，其餘土地仍是私人，「他(林克彥)平時人都在台中，外包給別人經營店家。」而根據公司登記，林天財所擔任的公司董監事職務皆於2021年9、10月間陸續離職，推測林天財應於前年過世。

德安聯合會計師事務所會計師張詠勝表示，2009年有修正民法繼承編，面對離世親人的遺產有2種處理方式：一是法定的「概括繼承有限責任制度」，二是向法院聲請的「拋棄繼承」。概括繼承有限責任制度下僅以取得遺產為限負擔債務清償責任，不需要從自己口袋拿出來賠，所以最多就是賠掉繼承到的資產，但如果知道負債大於遺產，一般就直接向法院聲請拋棄了。

至於為何納稅人已過世，仍年年高居欠稅排行榜首，推測為其後代於舊法時代已申請限定繼承，卻因與國稅局糾紛而未完成繼承手續，故只好繼續掛在帳上至欠稅案件執行期間屆滿才會一筆勾銷。

林天財過去也是十分大瀑布育樂公司的負責人，而後將公司交給大兒子林克彥打理。2010年，新北市府徵收土地要讓十分瀑布的景觀回歸國有免費開放參觀，卻引來業者舉白布條抗議。（圖／報系資料庫）

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