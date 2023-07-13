財政部公布最新欠稅大戶名單，環亞大飯店以積欠23.98億元再度登上榜首；全國前10大欠稅大戶，就有6案是企業積欠營利事業所得稅，包括2004年號稱「最美女董座」葉素菲詐騙案的博達科技，欠稅金額近11.79億元；台中金錢豹旗下多家舞廳、酒店，2012年遭管收後，共欠稅超過31億元，不過以上案件皆是超過15年舊案，時間越久，收回難度將越高。

佔榜企業欠稅三、四、六名的是台中知名八大行業金錢豹，旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家、金鼎大舞廳，共欠稅超過31億元。不過每年公布欠稅大戶似乎沒有達到警示效果，今年3月金錢豹又被爆出逃漏稅。

金錢豹欠稅起因於2008年被檢調查出欠繳營業稅，當時雖對金錢豹創辦人袁昶平起訴，但各公司皆有掛名負責人，法官認定袁昶平已將酒店易主，因此判無罪；而掛名負責人卻說他只是店內遞毛巾、送茶水的工作人員而已。當年還有幹部向媒體喊冤，酒店因為要合法經營，得通過消防、建築法規，還要負擔員工勞健保，其實沒有那麼賺錢，「稅率高達25%，早就高過獲利所能負擔。」

陳年舊帳未了，今年3月金錢豹又被爆出與酒商長期合作，以賣酒的一般營業稅5%，代替酒店特種營業稅的25%，隱匿營業額逾22億元，逃漏稅近8億元。然而袁昶平到案後依舊矢口否認犯罪，且還有員工搶著出面承認是現場負責人，雖28日偵結，依違反稅捐稽徵法、加重詐術逃漏稅捐及湮滅證據等罪嫌順利將袁昶平起訴，但2008年松竹皇宮大酒店等多家舞廳欠下超過31億元的稅金與罰金，仍是萬年爛帳追討不回。

2004年轟動一時的博達63億元掏空案，主謀博達科技前董事長葉素菲（中）入監服刑12年，終於2021年出獄，但積欠的稅金一毛都繳不出。（圖／民眾提供、報系資料庫）

而企業欠稅排名第二的博達科技，卻勾出許多股民不愉快的記憶。博達科技曾在2000年股價飆漲至368元，登上「股王」寶座，但其實從公司成立到上市都是一場騙局。當年負責人葉素菲又有「美女董座」之稱，還曾被列入「百大科技富豪」，卻利用虛假的財報和話術，謊稱獨家「砷化鎵」生產技術，讓訂單接不完，不僅騙過政府獲得國家磐石獎，各大企業也相繼入股，直到2004年因負債近30億元跳票，以詐欺罪、背信罪收押。

葉素菲掏空博達共63億元，被判刑16年8個月，而博達也欠下營利事業所得稅、營業稅共11.79億元。2021年1月葉素菲期滿出獄，結束長達12年的牢獄生涯，但積欠下的稅金仍是未能償還。

欠稅企業大戶榜首依舊是23.98億元的環亞大飯店，至今已蟬聯14年；而關係企業環亞公司也積欠6.63億元，名列企業欠稅第11名。環亞集團於1971年由菲律賓華僑、亞洲世界集團董事長鄭周敏創立，並興建環亞大飯店與環亞百貨成為當時著名地標，但受1997年亞洲金融風暴影響，集團陷財務危機。

環亞飯店與環亞百貨由亞洲世界集團董事長鄭周敏創立，圖中可見當年建築掛上大大的「亞洲世界」字樣，不過就在集團財務危機後，紛紛遭到低價法拍。（圖／報系資料庫）

環亞欠稅案在1999年移送執行署，2003年起陸續法拍名下多筆不動產，其中包含環亞飯店建物，2006年被美國直銷大亨、仙妮蕾德創辦人陳得福以70億元低價買下。雖台北國稅局曾強調仍會加強清理環亞名下財產，確保國家債權，但不動產大多已設定高額抵押權，依清償順序，銀行優先獲得債權。而環亞關係企業中的聯業建設，2018年間還曾因一架霍克400XP型商務噴射機，以比豪宅還便宜、底價不到1億元的金額遭拍登上新聞，歷經多次減價仍乏人問津。

環亞飯店和關係企業的清算人皆為荊皋，據了解他只是鄭家老臣掛名董事長，在集團倒台後揹起代罪羔羊，不論想從公司資產或是負責人身上擰汁還清23.98億元欠稅，恐將是不可能的任務。

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