打扮休閒的王庭勻陪伴張馨比參加朋友的派對活動。（圖／本刊攝影組）

凱渥男模王庭勻雖是以模特兒入行，但曾參與《深藍與月光》、《師大公園地下社會》等多部戲劇演出，在參加實境節目《全明星運動會3》展現運動長項後知名度大增，之也曾參與金馬獎擔任遞獎大使，演藝事業多元發展；時報周刊CTWANT日前巧遇他陪著同門的女友張馨比出席派對，交往4年的兩人手牽得牢牢，看得出感情仍舊很緊密。

三年前王庭勻也曾在台北市民生社區一帶被本刊直擊牽著張馨比。（圖／本刊攝影組）

6月9日晚間6點半左右，王庭匀跟張馨比這對情侶檔，應邀出席友人品牌位於台北市中山區某藝文空間的活動派對。王庭勻穿著輕鬆簡便的T恤，相較之下張馨比女則是打扮得時尚有型，感情穩定的兩人一路上都緊牽著對方的手，直到藝廊門口才放開。而如此情景，3年前本刊也在在台北市民生社區一帶捕獲過。

王庭勻參加《全明星》之後知名度大增。（圖／取自王庭勻IG）

王庭勻性格直率，與同門女友張馨比交往之後，完全不避諱在社群公開放閃，小倆口在今年3月時，也一起去義大利過生日，本月初張馨比還在社群分享兩人換上學生制服一起拍大頭貼的過程，其中不乏接吻畫面，張馨比感謝王庭勻滿足她一直想拍制服照的心願，還甜滋滋說道：「甜蜜的生活、但吵吵鬧鬧也沒少的日子，最棒了啦！」非常令人羨慕。

張馨勻分享與王庭勻合拍的情侶制服照，不乏接吻鏡頭。（圖／取自張馨比IG）

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