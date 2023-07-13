隨著台灣的#metoo運動方興未艾，近來公眾人物及網紅人設崩塌的狀況，已經多不勝數到令人無法預測下一個可能是誰的程度。「國師」唐綺陽口中充滿顛覆氣氛的「水瓶時代」讓一切陷入混亂，無論是否自願，真相都被迫現身，讓我們看見經過精心打造下的各種人設真面目。

在如此充滿不安感的情境下，Netflix新上架的話題韓劇《絕世網紅》來得正是時候，正所謂潮水退了，才會知道誰沒有穿褲子。《絕世網紅》可說是網紅版的時髦狗血婆媽劇，有誇張架空的離奇情節，但描寫網路時代網紅生態的劇情又極度寫實，放諸四海皆準，既視感超強的情境，絕對讓人看到毛骨悚然！

有人的地方就有江湖，但到了網路時代，什麼事都能隔空處理，翻臉不用打架扯頭髮，連撕逼都在空氣中搞定！在《絕世網紅》裡，氣質女星朴圭瑛飾演的徐雅莉是個格格不入的外來種，從過著普通業務生活的社群小白空降IG軟體，在爾虞我詐的網紅世界裡，有如彗星一般橫空出世。

不同於其他前輩網紅，處心積慮地打造人設操作，徐雅莉屢出奇招，不打甜美公主的富家女人設，不按牌理出牌，有話直說的魯莽個性打趴同輩快速竄升，在短時間內迅速成為頂級網紅，脫離本來辛苦的庶民生活，嘗到了人生逆轉勝的的滋味。

《絕世網紅》朴圭瑛飾演的女主角，靠著自然不做作性格晉升高流量網紅。（圖／Netflix提供）

有了戲劇化的走紅過程，當然還得融合令人心動的豪門財閥格差戀，才稱得上是令人心動的韓劇設定。CNBLUE鼓手姜敏赫飾演迷人高傲，又一片丹心的高富帥財閥三代男主角，對橫衝直撞的徐雅莉一見鐘情、窮追不捨，也在爾虞我詐的網紅戰爭中始終如一，成為守護她的王子角色。

但讓《絕世網紅》充滿可看性的理由，絕對不只於雲霄飛車般的劇情，滿出鏡頭的各大精品華服，以及千萬名車。網路改變了整個世界的運行、生活及思考方式，影響力遍及每一個能夠上網的個體，可以說只要你能上網，就脫離不了比較，也脫離不了江湖。但社群越發達，人前的樣子越閃亮，背後的陰影面積就越龐大。

《絕世網紅》以華麗甜美，如同網紅的包裝呈現網紅經濟的扭曲，對網路世代造成迷失及迷惘，以及隨之而來的副作用及社會問題。相對剝奪感、網路霸凌、取消文化及網路造成的心理病越來越常見，無名的惡意四處流竄，所有的表面都有可能包藏禍心，我們都無可避免地推波助瀾，也成了這個瘋狂生態當中的一份子。在網路的海流裡載浮載沉，該怎麼做才是正解？或許窮極一生，都找不到一個接近真實的答案。

想起張愛玲曾經寫過的，「生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子。」美麗又腐敗，網路不也是如此。到了最後的最後，徐雅莉才終於萬分錯愕地發現，從一開始主動示好，奉上流量密碼讓她爬上巔峰，最後也背叛她的神秘帳號，不是那些跟她鬧得不可開交，你死我活的佳賓會成員，也不是隱藏在身邊的任何一個熟人，而是一個與她素未謀面，真真確確的陌生人。

CNBLUE鼓手姜敏赫在《絕世網紅》飾演高富帥財閥三代，對女主角一片癡情。（圖／Netflix提供）

這就是網路最殘忍的現實：你有多缺乏，心裡的黑洞只會更大；對一個人的崇拜和仰望有多大，無以名狀的恨意就可能有多大。當雅莉終於找到這匿名帳號的持有者，站在她垃圾堆般的狹窄房間裡，呆呆地環顧這家徒四壁的空間，她感覺到的早已不是終於復仇的快感，而是難以言說的無限空虛。

關掉影集，眼前的世界仍然是網路與現實難分難捨，點開社群帳號，發一篇對《絕世網紅》的觀後感，證明你看了這部影集吧，祝大家本日也衝浪平安。

《絕世網紅》Netflix播映中。

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