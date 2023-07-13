今天台灣附近為偏東至東南風，東南部及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後大台北、南部及各地山區留意雷陣雨；氣象專家指出，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶將有3個熱帶擾動發展，有發展成颱風的機率，其中1個較靠近台灣，須留意對台灣天氣的影響。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周六（13至15日）盛行東南風，各地晴朗炎熱，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，局部地區有大雷雨機率；東半部及恆春半島水氣漸增，偶有局部陣雨。今各地區氣溫：北部23至36度、中部23至36度、南部23至37度、東部22至37度。

吳德榮表示，最新歐洲模式未來一周的模擬顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶將轉變為大「季風低壓環流」型態，偏西緩慢移動。環流內有2個熱帶擾動，其中1個擾動通過呂宋島北部，進入南海朝香港前進，有成颱機率，對台威脅小；另1個擾動在台灣東方有發展成熱帶低壓機率，向西北進行，距離台灣較近，須留意對台影響。

吳德榮提醒，美國模式與歐洲模式有不小差異，反映模擬的不確定性；另外，歐、美國模式皆模擬，一周後有第3個熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，應持續觀察。