鴻海創辦人郭台銘日前批都市更新與危老重建政策顯然已經失控，遭內政部長林右昌嗆隨口批評很容易，但不要抹煞別人的付出與努力，並在昨（12）日再度發文，並直指郭是生意人，「但政府並不是生意人」。

郭台銘10日發文點名總統蔡英文並問「您可曾聽見都更地主們的哭泣？」批評都市更新與危老重建2項政策失控，還直呼「民進黨政府竟還放任建商坑殺地主」。該文遭林右昌回嗆，「隨口批評很容易，但請不要抹煞別人的付出與努力」。

不僅如此，林右昌昨深夜再度發文，一開頭便直言「郭董是生意人，但政府並不是生意人！」林表示，都更與危老涉及地主和開發實施者之間的利益分配，郭應該知道，因地主跟開發實施者雙方都想多拿一點，導致許多案件整合時程無限期延宕，或最終宣告失敗。

對於郭所謂的民間律師所擬的合建契約定型化範本，林右昌說同仁表示其實早就研究過。不過這些範本是提供給私地主在跟開發實施者訂定私人契約時的參考，提醒要注意的事項跟眉角，但實際內容還是要雙方去談判跟協議，本來就具有高度不確定性。若這些範本變成政府強制規範協商利益分配的內容，那意義與作用就大不一樣，反而有政府強制介入私人契約的疑慮。

「都市更新案件涉及所有權人的權益項目非常多樣，需要透過都市更新事業計畫審議來詳細審查」。林右昌強調，時間成本跟計畫書的變動就成為合建成本改變的重要因素，這些都不是靠定型化合建契約就能處理的。

林右昌認為，未來應該要擴大辦理公辦都更，要更重視危險的建築來做都更，而不是只看建物的年紀（老）；並把公辦都更成為一種都市發展的策略目的，使都市能夠真正更新，增加公共服務機能，改善民眾的生活環境。