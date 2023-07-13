報告指出，全世界有7.35億人挨餓，23億人處於糧食不安全狀態。

中度糧食不安全是指人們在獲取糧食的能力面臨不確定性，並且由於缺乏資金或其他資源而被迫降低其消費的食物品質或數量。

當人們在最極端的情況下，一天或更長時間沒有食物而挨餓，就會發生嚴重糧食不安全。

報告顯示，巴西有超過2100萬人處於嚴重糧食不安全狀態，佔人口的9.9%，7030萬人不是經常有足夠食物，處於中度糧食不安全狀態。

聯合國糧農組織（FAO）秘書長屈冬玉（Qu Dongyu）指出，各國從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行中恢復的情況並不均衡，俄烏戰爭影響了營養食品和健康飲食，「這是新常態，氣候變化、衝突和經濟不穩定使邊緣地帶的人距離安全更遠」。

報告指出，亞洲和拉丁美洲在減少饑餓方面取得了進展，但2022年西亞、加勒比海和非洲所有次區域的饑餓人數有所增加。

非洲仍然是受影響最嚴重的地區，非洲大陸1/5的人挨餓，是全球平均水準的2倍多。

巴西社會發展部長狄亞斯（Wellington Dias）表示，政府的使命是確保能夠將巴西從饑餓地圖上移除。所有部會都在與各州、市政當局和民間機構合作，以確保這一點。「巴西無饑餓計畫」不久將啟動，旨在減少貧困和赤貧。

狄亞斯指出，已經有1850萬戶家庭共4350人在2023年通過新的「家庭補助款計畫」（Bolsa Família）增加收入。（編輯：陳承功）