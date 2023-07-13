北科大「白飯之亂」以熱炒店老闆宣布無限期停業劃句點，律師蘇文俊表示，他不是很欣賞這樣的行為，因為讓人感覺有些情緒勒索。熱炒店老闆有許多機會可以更好地結束白飯之亂，但最後卻直接用「關店大絕」將學生打趴在地，讓人忍不住懷疑是有高人介入。

蘇文俊昨在臉書上分享，白飯之亂爆發以後，起初多數人就是挺熱炒店，隨後雙方和解，原本這樣就是完美結局，也是結束事件的最佳時機，但隨著學生不甘願釋出第二篇聲明開戰，已取得全勝果實的老闆，只要出來說個場面話，保護一下學生，那麼裡子和面子全都拿了，但老闆沒這麼做，反而是跳出來反擊。

蘇文俊指出，後來老闆的說法開始出現部分矛盾，甚至還被說當下根本不在場，店內的監視器影片也開始被挑毛病，一些批評的聲浪開始出現，但老闆仍是勝多敗少，基本上只要不繼續發言，讓話題冷卻兩天，白飯之亂就可以落幕了，沒想到一直霸氣回嗆的老闆竟然進行了一個詭異的動作，那就是直接宣布停業。

蘇文俊表示，大部分輿論都支持熱炒店的狀況下，有需要停業嗎？結果引起了一波砲火燒向學生及學校，這種迥異的風格讓人感覺已有高人介入，直接用「全店生計被學生搞倒」的一個大絕，把學生打趴在地。

蘇文俊坦言，他不欣賞這種操作，甚至認為是情緒勒索，是因為老闆的形象一直都是直來直往的硬漢，在某些事件上是很好的公關形象。可是在其說法遭受部分人質疑的時候就突然承受不住，利用大家對於「員工沒工作」對比「只是沒讓你吃到飽」的同情，狠狠的將學生一方碾壓，這個顯然是一個刻意的手段。