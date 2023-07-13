千萬以下預售屋交易量最多的前三名，全都在桃園市！桃園市龜山區以429件交易量居冠，其次則是觀音區288件，而楊梅區則以225件位居第三。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，桃園市龜山區預售屋交易主要集中於A7重劃區一帶，目前平均單價約36.2萬元/坪，平均總價801萬元，房價門檻相較於鄰近的捷運站低，磁吸不少雙北客群，加上鄰近產業聚落，受惠於桃園就業人口以及北客南移的效應，讓交易量居全台之冠。

至於名列第二和第三的觀音區與楊梅區，兩區域均受惠於工業區、科技園區龐大就業人口，帶動購屋需求，而楊梅在五楊高架通車後，完善交通機能，更添交通優勢，加上預售屋單價2字頭、總價在650-750萬之間，房價相對親民，受到不少自住族群青睞。

觀察前十名榜單中，雙北地區僅有淡水區上榜。陳金萍指出，淡水區位於雙北地區的邊緣地帶，向來是房市的蛋白區，房價自然相對親民。淡水區預售屋交易主要集中於淡海輕軌沿線與捷運紅樹林站周邊，顯見在軌道建設加持下，有助於淡水區房市發展。陳金萍表示，今年1-5月預售屋交易量197件，排名第五，平均單價33.9萬元/坪，平均總價831萬元，房價負擔相對低廉，而新推案多、可選擇性高，也受到不少首購族、小資族的青睞。