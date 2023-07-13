連日飆高溫，防曬商機銳不可擋，富邦媒旗下momo購物網分享，近一個月防曬乳銷售年增狂飆5成，為提供消費者時下最夯選購指南，momo特別分享《2023防曬熱銷排行榜TOP10》，今年由強打「海洋友善」理念的防曬榮登熱銷冠亞軍寶座，momo據站上銷售分析，在友善環境理念與綠色保養新風潮加持下，今年強打海洋友善成分的防曬商品備受消費者青睞，佔整體防曬銷售佔比突破35%，momo也進一步根據網友社群曬單觀察，「清爽持久」、「潤色防曬」也是熱賣焦點。

瞄準酷夏防曬商機，momo《這夏我最美》活動自即日起至7月31日重磅集結全站近5,000大品牌、超過萬件防曬商品祭出5折起優惠，還有美妝神券現領現折最有感，希望能衝高防曬商品業績。

momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年6月合併營收約92.8億元，年增4.6%，創下歷年同月新高，其中momo網路購物營收較去年同月成長5.7%，再創歷年同月新高，業績佔比達96.5%；累計今年1月至6月合併營收約513億元，較去年同期成長6.8%，再創歷年同期新高。